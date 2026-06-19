State of Decay 3: Langes Gameplayvideo

Die Xbox Game Studios und Undead Labs haben ein umfangreiches Gameplayvideo zu "State of Decay 3" veröffentlicht. Dieses wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten.

Hier wird uns fast 72 Minuten lang gezeigt, was spielerisch und inhaltlich von "State of Decay 3" zu erwarten sein wird. Dabei handelt es sich um frühes Alphamaterial, in dem wir etwa die diversen Facetten der Spielwelt und selbstverständlich auch einige Gegner zu sehen bekommen.

Zuletzt war "State of Decay 3" beim Xbox Games Showcase Anfang des Monats prominent vertreten. Unsere damalige Meldung zu dem Thema könnt ihr an dieser Stelle nachlesen.

"State of Decay 3" erscheint im nächsten Jahr für PS5, Xbox Series X und den PC.