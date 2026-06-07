Lebenszeichen von State of Decay 3

Schon vor einigen Jahren wurde "State of Decay 3" von Undead Labs mit einem ersten Trailer angekündigt. Seither wurde es um den Titel aber relativ ruhig. Heute zeigt sich der Survival-Titel aber endlich wieder und die Entwickler haben auch erstes Gameplay-Material zu zeigen.

"State of Decay 3" spielt viele Jahre nach dem ersten Ausbruch. Auch dieses Mal geht es wieder darum eine Community von Überlebenden aufzubauen, um dann in ihrer Haut in die Aussenwelt zu gehen, um Ressourcen und weitere Überlebende zu finden.

Auf die Zombie-Jagd soll es nächstes Jahr in "State of Decay 3" auf PC, Xbox Series S/X und PlayStation 5 gehen.