State of Decay 3: Frische Details

Der YouTuber Brian Menard konnte "State of Decay 3" kürzlich länger anspielen. Dadurch erfuhren wir etwa, dass bei dem Titel umfangreiche Änderungen am Mehrspieler-Modus vorgenommen wurden.

Nach seinem Hands-on-Termin bei Undead Labs berichtet Menard, dass das aus dem Vorgänger bekannte "Tethering" in "State of Decay 3" komplett entfällt. Dadurch können sich bis zu vier Spieler unabhängig voneinander über die komplette Spielwelt bewegen; Bei "Tethering" handelt res sich um eine Multiplayer-Mechanik, welche Mitspieler dazu zwingt, sich in der Nähe des Host-Spielers aufzuhalten. Während einzelne Spieler Ressourcen sammeln oder Infestationen beseitigen, können andere zudem gleichzeitig die Basis verwalten oder eigene Aufgaben verfolgen.

Eine weitere Neuerung ist ein gemeinsames Koop-System mit einer langfristig bestehenden Spielwelt. Anstatt dem Speicherstand eines Hosts beizutreten, teilen sich alle Teilnehmer nun dieselbe Community. Jeder Spieler kann sich dabei unabhängig von den anderen anmelden und den gemeinsamen Fortschritt fortsetzen - gesammelte Ressourcen, beseitigte Bedrohungen und weitere Fortschritte bleiben für alle erhalten.

Zusätzlich sollen sich insgesamt bis zu drei Siedlungen gleichzeitig verwalten lassen. Jede davon bietet Platz für maximal zwölf Überlebende, wodurch eine Gemeinschaft mit bis zu 36 Charakteren möglich sein wird. Die einzelnen Siedlungen können unterschiedliche Aufgaben übernehmen, wie etwa die Versorgung mit Nahrung und Wasser oder die Produktion von Munition und Treibstoff. Trotz ihrer räumlichen Trennung greifen dabei alle auf einen gemeinsamen Vorrat zu, während persönliche Fahrzeuge und einige Ausrüstungsgegenstände einzelnen Spielern vorbehalten bleiben.

Laut Menard können Gruppen die Verwaltung ihrer Gemeinschaft ausserdem frei organisieren. Die Spieler dürfen Überlebende selbst rekrutieren, untereinander austauschen und bestimmte Siedlungen eigenständig betreuen. Das System steht auch Einzelspielern offen, welche ebenfalls bis zu drei Siedlungen mit insgesamt 36 Überlebenden aufbauen können. Begünstigt wird dieses Konzept durch eine signifikant grössere Spielwelt, welche laut Menard rund viermal so gross wie Meagher Valley aus "State of Decay 2" sein soll.

"State of Decay 3" erscheint im nächsten Jahr für PS5, Xbox Series X und den PC.