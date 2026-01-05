Steam Awards vergeben

Rund 43,8 Millionen Nutzer waren dazu aufgerufen, ihre Favoriten für die diesjährigen Steam Awards zu nennen. Inzwischen ist die Liste der Gewinner bekannt und einige überraschende Namen sind darauf zu finden.
Die Gewinner der diesjährigen Steam Awards lauten nämlich:
- Game of the Year: Hollow Knight: Silksong
- VR Game of the Year: The Midnight Walk
- Labo(u)r of Love Award: Baldur's Gate 3
- Best Game on Steam Deck Award: Hades 2
- Better with Friends Award: Peak
- Outstanding Visual Style Award: Silent Hill f
- Most Innovative Gameplay Award: Arc Raiders
- Best Game You Suck At Award: Hollow Knight: Silksong
- Best Soundtrack Award: Clair Obscur: Expedition 33
- Outstanding Story-Rich Game Award: Dispatch
- Sit Back and Relax Award: RV There Yet?