Steam Deck-Mangel wegen RAM und SSD

Mit dem Steam Deck hat Valve den Markt der Handheld-Konsolen spürbar belebt – und das trotz der anhaltenden Dominanz der Nintendo Switch. Aktuell müssen sich Kaufinteressierte jedoch in Geduld üben: Neue Geräte sind vielerorts nicht mehr verfügbar, wie das US-Unternehmen kürzlich bekanntgab.

Demnach ist die OLED-Variante des Steam Decks in zahlreichen Regionen entweder ausverkauft oder nur noch eingeschränkt lieferbar. Die LCD-Version wird hingegen bereits seit Dezember nicht mehr produziert, was Valve gegen Ende des vergangenen Jahres offiziell bestätigte. Auch generalüberholte Modelle, die zuletzt zu Preisen zwischen 270 und 520 US-Dollar angeboten wurden, sind inzwischen vollständig aus dem Sortiment verschwunden.

Als Hauptgrund für die angespannte Liefersituation nennt Valve die derzeitige Knappheit bei Arbeitsspeicher. Vor allem die stark wachsende KI-Industrie beansprucht enorme Mengen an RAM in unterschiedlichsten Ausführungen, was die Produktionskosten für Hardwarehersteller deutlich in die Höhe treibt. Zusätzlich sind auch die Preise für SSDs zuletzt spürbar gestiegen, was eine kosteneffiziente Fertigung des Steam Decks weiter erschwert.