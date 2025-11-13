Für viele Beobachter etwas überraschend, hat Valve jetzt die Steam Machine vorgestellt. Wir sagen euch, was sich dahinter verbirgt.

Die Steam Machine ist Valves erneuter Versuch, Sony, Microsoft und Nintendo den Platz im heimischen Wohnzimmer streitig zu machen. Hierbei handelt es sich nämlich um einen Mini-PC, der auch an den Fernseher angeschlossen werden kann.

Über die Leistungsfähigkeit der Steam Machine gibt es noch keine gesicherten Angaben. Allgemein wird aber davon ausgegangen, dass diese etwa auf dem Niveau einer Standard-PS5 oder einer Xbox Series X liegen wird. Der offizielle Verkaufspreis wurde noch nicht genannt. Dazu wurden auch mit Steam Frame eine kabellose VR-Brille und ein neuer Steam Controller vorgestellt.

Die Steam Machine soll bereits Anfang 2026 erhältlich sein.