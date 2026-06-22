Steam Machine: Preis & Termin stehen fest

Valve hat einen Termin und den Verkaufspreis für seine Steam Machine verkündet. So müssen wir gar nicht mehr lange auf den Release der neuen Hardware warten.

Konkret wird die Steam Machine schon ab 30. Juni erhältlich sein. Folgende Modelle werden dabei angeboten:

Steam Machine 512 GB: 1.039 Euro

Bundle: Steam Machine 512 GB & Steam Controller: 1.108 Euro

Steam Machine 2 TB: 1.359 Euro

Bundle: Steam Machine 2 TB & Steam Controller: 1.428 Euro

Momentan haben Interessenten lediglich ein paar Tage Zeit, um sich für eine Vorbesteller-Lotterie anzumelden und müssen dafür unter anderem vorher schon mal etwas bei Steam gekauft haben. Bis man die Steam Machine "ganz normal" erwerben kann, dürfte sowieso noch einige Zeit ins Land gehen.