SteamDolls: Order of Chaos nächste Woche im Early Access

Publisher Top Hat Studios und Entwickler The Shady Gentlemen haben den Early-Access-Start von "SteamDolls: Order of Chaos" konkret terminiert. Demnach ist es schon nächste Woche soweit.

Konkret ist "SteamDolls: Order of Chaos" ab 11. Februar für den PC im Early Access verfügbar. Ein Release Date Trailer stimmt uns jetzt schonmal mit bewegten Bildern darauf ein. Inhaltlich werden die ersten sechs Kapitel mit fünf bis sieben Stunden Spielzeit geboten. Weitere Inhalte werden je nach Fan-Feedback ergänzt.

In "SteamDolls: Order of Chaos" tauchen wir in die schmutzige, brutale Welt von Steamdolls ein – einer von Comics inspirierten Steampunk-Stadt am Rande der Anarchie. Jede Gesellschaft hat ihr Ende – und manche kommen dabei schneller dran als andere. Umgeben von einer Besetzung aus hochkarätigen Sprechern, darunter David Hayter, Jennifer Hale und Christopher Randolph, finden wir uns in der völligen Brutalität einer labyrinthischen Stadt wieder, die ausser Kontrolle geraten ist. Wir spüren den Finsternissen der Welt nach und verlieren uns in jedem Winkel und jeder Ecke dieser Stadt – und im Blut ihrer Bewohner.