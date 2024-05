SteamWorld Heist 2: Erster Deep Dive Trailer

Wie bereits angekündigt, hat Thunderful Games den ersten Deep Dive Trailer zu "SteamWorld Heist 2" veröffentlicht. Diesen solltet ihr euch nicht entgehen lassen.

Hier bekommen wir nämlich über fünf Minuten lang tiefe Einblicke in "SteamWorld Heist 2" geboten und Gameplay gibt es natürlich ebenfalls zu sehen. Der inhaltliche Fokus liegt dabei auf den Features.

"SteamWorld Heist 2" lässt euch in ein episches Abenteuer auf hoher See eintauchen. Im Nachfolger des von der Kritik hochgelobten "SteamWorld Heist" verursacht das Meer starken Rostbefall und zerfrisst somit die Metallkörper seiner robotischen Bewohner. Die Spieler führen als Kapitän eine bunt zusammengewürfelte Mannschaft von Steambots durch rundenbasierte Kämpfe, in denen es immer wieder zu fatalen Querschlägern kommen kann. Auf einer riesigen Weltkarte liefern sie sich diesmal in Echtzeit Seegefechte mit gegnerischen Schiffen. Ebenfalls neu ist ein Jobsystem, das vielseitige Anpassungen von Charakteren ermöglicht – in Kombination mit mehr als 150 Waffen, Gebrauchsgegenständen und Schiffsausrüstungen. Die Spieler können ihre Crew also strategisch so zusammenstellen, dass sie ideal für die jeweilige Mission gewappnet ist.

"SteamWorld Heist 2" erscheint am 8. August für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Switch und den PC.