Steel Hunters: Server werden bald abgeschaltet

Fast genau drei Monate nach dem Start in den Early Access gibt Publisher Wargaming bekannt, dass die Server von "Steel Hunters" schon bald wieder abgeschaltet werden. Demnach gehen bereits im Oktober die Lichter aus.

Demnach werden ungefähr am 8. Oktober die Server von "Steel Hunters" abgestellt. Bis dahin werden aber sämtliche Inhalte dafür, auch die bislang unveröffentlichten, verfügbar sein. Grund für das frühe Aus des Titels dürften in erster Linie die niedrigen Spielerzahlen und die eher durchwachsenen Reviews sein.

"Steel Hunters" bietet eine packende Spielwelt, in der wir furchterregende mechanische Giganten - die Hunter - steuern und an actiongeladenen Kämpfen teilnehmen, in denen wir verschiedene Ziele verfolgen, um aufzusteigen und Ausrüstung zu erhalten. Jeder Hunter hat dabei seinen eigenen Spielstil, einzigartige Fähigkeiten und Fortschrittssysteme, welche eine Vielzahl von Strategien und Taktiken ermöglichen, um die Gegner auf ihrem Weg zum finalen Showdown am Extraktionspunkt zu bezwingen.

"Steel Hunters" startete am 2. April auf dem PC in den Early Access.