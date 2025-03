Steel Hunters bald im Early Access

Entwickler Wargaming hat einen konkreten Start-Termin für den Early Access von "Steel Hunters" verkündet. Demnach geht es im April los.

Konkret startet "Steel Hunters" am 2. April auf dem PC in den Early Access. Ein neuer Trailer begleitet die Terminierung. Hier werden wir 42 Sekunden lang mit teilweise spektakulären Szenen auf den Titel eingestimmt.

"Steel Hunters" bietet eine packende Spielwelt, in der wir furchterregende mechanische Giganten - die Hunter - steuern und an actiongeladenen Kämpfen teilnehmen, in denen wir verschiedene Ziele verfolgen, um aufzusteigen und Ausrüstung zu erhalten. Jeder Hunter hat dabei seinen eigenen Spielstil, einzigartige Fähigkeiten und Fortschrittssysteme, welche eine Vielzahl von Strategien und Taktiken ermöglichen, um die Gegner auf ihrem Weg zum finalen Showdown am Extraktionspunkt zu bezwingen.