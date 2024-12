Steel Hunters: Wargaming kündigt einen neuen Mech-Shooter an

Wargaming, der preisgekrönte Online-Spielentwickler und Publisher hinter den erfolgreichen "World of Tanks"- und "World of Warships"-Franchises, ist stolz darauf, seine neue Original-IP - "Steel Hunters" – anzukündigen. "Steel Hunters" ist ein kostenloser Mech- Hero-Shooter, der auf einzigartige Weise Battle Royale- und Extraction-Mechaniken miteinander verbindet.

Der Titel bietet eine packende Spielwelt, in der die Spieler furchterregende mechanische Giganten - die Hunter - steuern und an actiongeladenen Kämpfen teilnehmen, in denen sie verschiedene Ziele verfolgen, um aufzusteigen und Ausrüstung zu erhalten. Jeder Hunter hat seinen eigenen Spielstil, einzigartige Fähigkeiten und Fortschrittssysteme, die eine Vielzahl von Strategien und Taktiken ermöglichen, um die Gegner auf ihrem Weg zum finalen Showdown am Extraktionspunkt zu bezwingen.

"Das ist ein grosser Moment für Wargaming. Wir sind dafür bekannt, für Millionen von Spielern auf der ganzen Welt fesselnde und langlebige digitale Hobbys zu schaffen. Mit Steel Hunters gehen wir über unsere Grenzen hinaus und bringen etwas völlig Neues. Unser Ziel ist es, eines der aufregendsten und fesselndsten Mech-Erlebnisse aller Zeiten zu schaffen."

Victor Kislyi, CEO von Wargaming