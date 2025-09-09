Oktober-Termin für Steel Knight's ARMIS

Entwickler Izanami Game Lab hat einen Erscheinungstermin für "Steel Knight's ARMIS" verkündet. Demnach müssen wir uns diesbezüglich noch bis Oktober gedulden.

Konkret ist "Steel Knight's ARMIS" ab 8. Oktober für den PC erhältlich. Weitere Versionen sind offenbar nicht angedacht. Dazu gibt es einen neuen Release Date Trailer zu sehen. Darin stimmt man uns 49 Sekunden lang mit flotten In-Game-Sequenzen auf den Actiontitel ein.

Wer jetzt schon Lust auf "Steel Knight's ARMIS" hat, kann zur bereits verfügbaren spielbaren Demo greifen. Diese lässt uns den Titel bis zum zweiten Kapitel erleben.

"Steel Knight's ARMIS" war Ende 2024 angekündigt worden.