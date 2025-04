Steel Seed: Der Launch-Trailer

Der Entwickler Storm in a Teacup hat zum Verkaufsstart von "Steel Seed" den passenden Launch-Trailer veröffentlicht. Im neue Stealth-Action-Spiel, das in einer düsteren Science-Fiction-Welt angesiedelt ist, steht die Menschheit am Rande des Aussterbens.

Nach einem katastrophalen Ereignis, das die Erde unbewohnbar machte, übernahmen Maschinen die Kontrolle über die Überreste der Menschheit. Im Spiel begleitet ihr Zoe und ihre fliegende Drohnenbegleiterin Koby, während sie die Tiefen einer feindseligen Untergrundanlage erkundet, auf der Suche nach Antworten und dem Schlüssel zum Überleben der Menschheit. Meistert eine aufregende Kombination aus dynamischem Kampf, Schleichen und Parkour in einer detailreichen Welt voller gefährlicher Feinde und fesselndem Geschichtenerzählen. Bei "Steel Seed" geht es nicht nur ums Überleben – es geht darum, die feine Linie zwischen Mensch und Maschine zu erkunden. Vertrauen und Kontrolle. Widerstandsfähigkeit und Verzweiflung.

Unser Test zu "Steel Seed" findet ihr hier.