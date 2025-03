SteelSeries erweiterte das LineUp der Apex Pro Gen 3-Serie

SteelSeries hat heute die neuesten Ergänzungen zu den Tastaturen der Apex Pro Gen 3-Serie enthüllt: die schwarze Apex Pro Mini Gen 3 und die weisse Apex Pro TKL Gen 3. Die Neuzugänge bieten eine elegante Ästhetik - perfekt für die Frühlingssaison und alle neuen Spiele, die dieses Jahr erscheinen.

Die Apex Pro Mini Gen 3 verkörpert das Mantra "Mini ist mächtig" und hebt die Leistung der Gen 3 mit ihrer kleineren, intelligenteren, schnelleren und stärkeren Silhouette in neue Höhen (und Längen). Der kompakte 60%-Formfaktor ist eine der am schnellsten wachsenden Gattungen von Tastaturen sowohl für Gelegenheitsspieler als auch für professionelle Esports-Spieler.

Die Apex Pro Mini Gen 3 reiht sich in die Apex Pro Gen 3-Familie ein, zu der auch die Full-Size-, TKL- (tenkeyless) und TKL Wireless-Modelle gehören.

Apex Pro MiniGen 3

Die Apex Pro Mini Gen3 kombiniert das neueste OmniPoint 3.0 mit den weltweit schnellsten Tastenschaltern mit 40 einstellbaren Auslösestufen von 0.1 mm bis 4.0 mm in einem kleinen, 60% kompakten Formfaktor und ermöglicht es Spielern, ihrenPlatz auf dem Schreibtisch zu reduzieren und eine leistungsstarke Tastaturmit zunehmen. Zu den verbesserten Konstruktionsmerkmalen gehören erstklassige Schalterstabilisatorenzur Reduzierung des Tastenwackelns, werkseitig geschmierte Schalter für eingeschmeidigeres Gefühl und einen "dumpferen" Klang sowie dämpfender Schaumstofffür einen befriedigenderen Tastendruck, was die Tatsache bestätigt, dass "minimächtig ist". Ausgestattet mit einer neuen Reihe von fortschrittlichen GG-Softwarefunktionen, einschliesslich "Rapid Tap", "Rapid Trigger" und "Protection Mode", können Gamer mit GG QuickSet mühelos auf individuelle Profiprofile für die am häufigsten gespielten Spiele zugreifen undso die Revolution fortsetzen, mit der alles begann.

Apex Pro TKL Gen 3 White

Zusätzlich zu all den Personalisierungs- und Anpassungsfunktionen der Apex Gen 3-Serie stellt SteelSeries eine neue Apex Pro TKL Gen 3 in der Farbe Weiss vor, mit der Spielerihren eigenen Stil in ihrem Gaming-Setup zum Ausdruck bringen können. Die Apex Pro TKL White Gen 3 bietet alle wichtigen Funktionen der Apex Pro Mini Gen 3 in einem etwas grösseren 75-%-Format, das sich am besten für diejenigen eignet, die nahtlos zwischen Arbeit und Spiel wechseln. Um die thematische weisse BattleStation mit der Apex Pro TKL White Gen 3 zu vervollständigen, bietetSteelSeries Gamern weisse Versionen der Aerox 3 Wireless-Maus, derpreisgekrönten Arctis GameBuds und der gesamten Arctis Nova-Familie (Nova ProWireless, Nova 7 Wireless, Nova 5 Wireless und Nova 1).

Weitere Apex-Neuigkeiten:

Zusätzlich zu den neuen Modellen der Apex Pro Gen 3-Serie bringt SteelSeries ab heute die beliebte Rapid Tap-Funktion in die Tastaturen der Apex 7- und Apex 9-Serie.

Apex Pro Mini Gen 3 – EUR 219.99

Apex Pro TKL White Gen 3 - EUR 239.99*

Schweizer Preise haben wir angefragt...