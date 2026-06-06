Stellar Blade: Blood Rain in Produktion

Es mag zwar nicht den Namen haben, aber "Stellar Blade: Blood Rain" ist die Fortsetzung von "Stellar Blade" auf die Fans des stylischen Action-Adventures gewartet haben. "Stellar Blade: Blood Rain" führt die Geschichte aus dem ersten Teil fort und versetzt uns in die Haut einer neuen Protagonistin die ebenfalls den Namen Eve hat.

Im Trailer sehen wir wie die neue Heldin mit ihren Fäusten jede Menge Gegner mit coolen Combos vermöbelt.

Einen genauen Termin oder auf welchen Plattformen "Stellar Blade: Blood Rain" erscheinen wird, ist bis jetzt noch nicht bekannt.