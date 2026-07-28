Stellar Blade: Blood Rain: Trailer-Soundtrack veröffentlicht

Entwickler und Publisher Shift Up hat mittlerweile auch den Soundtrack aus dem jüngsten Trailer von "Stellar Blade: Blood Rain" veröffentlicht. Nähere Informationen dazu hat man auch verraten.

Besagte Stücke stammen aus dem Trailer zu "Stellar Blade: Blood Rain", welcher beim Summer Game Fest gezeigt worden war. Sie heissen "Make Up My Mind" und "Off The Line" und sollten mittlerweile bei allen gängigen Plattformen verfügbar sein. Wer weiss, vielleicht folgt ja diesbezüglich bald noch ein Nachschlag.

"Stellar Blade: Blood Rain" war im Juni offiziell vorgestellt worden. Unsere damalige News zu dem Thema könnt ihr an dieser Stelle nachlesen.

Bisher ist unklar, wann "Stellar Blade: Blood Rain" für welche Plattformen erscheint.