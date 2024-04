Downloadumfang von Stellar Blade

Nächste Woche können wir bekanntlich endlich selbst die Spielwelt von "Stellar Blade" unsicher machen. Heute gibt es frische Informationen zum Downloadumfang des Action-Adventures.

So schreibt PlayStation Game Size, dass wir genau 30,448 GB für "Stellar Blade" reservieren bzw. freischaufeln müssen. Das Pre-Loading wird bereits ab dem 19. April möglich sein. Gleichzeitig bekommen wir einen neuen Gameplay-Trailer gezeigt. Er trägt den Titel "Tooth & Claw".

Protagonistin Eve muss in "Stellar Blade" die Welt vor einer feindlichen Invasion aus dem All befreien, welche die Menschen von der Erde vertrieben hat. Die Trailer zeigen spektakuläre Schwertkämpfe mit Aliens und anderen Feinden, in denen auch geschicktes Ausweichen, gut getimte Konter und im richtigen Moment ausgeführte Kombos von hoher Bedeutung für den Sieg sind. Magie-artige Skills zählen ebenfalls zum Repertoire, das sich die Heldin im Laufe des Kampagne aneignet.

"Stellar Blade" erscheint am 26. April exklusiv für PS5.