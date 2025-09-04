Stellar Blade: Entwickler spricht über Fortsetzung

Bereits im Mai wurde offiziell bestätigt, dass Entwickler Shift Up an einer Fortsetzung von "Stellar Blade" arbeitet (unsere damalige Meldung zu dem Thema findet ihr an dieser Stelle). Jetzt gab es erste konzeptionelle Informationen dazu.

Demnach erklärt Shift Up, dass mit dem Nachfolger von "Stellar Blade" die Reihe aktiv vorangetrieben werden soll. Er soll grundsätzlich den actionreichen Kern des Originals bewahren, die Spielwelt erweitern und das Gameplay verbessern, um die Marke langfristig zu festigen.

Ein Releasefenster für den Nachfolger von "Stellar Blade" hatte man ja bereits genannt. So soll dieser spätestens Ende 2026 verfügbar sein.

"Stellar Blade" erschien am 26. April 2024 exklusiv für PS5. Die PC-Portierung folgt am 11. Juni.