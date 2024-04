Publisher Sony und Entwickler Shift Up haben Gameplay aus "Stellar Blade" veröffentlicht. Dieses wollen wir euch nicht vorenthalten.

Konkret werden uns hier die ersten 20 Minuten aus der bereits verfügbaren Demo von "Stellar Blade" gezeigt. In diesem Zeitraum bekommen wir die grundlegenden Gameplayelemente erklärt und müssen einen Bosskampf meistern. Insgesamt also ein gut gemachter spielbarer Appetithappen.

Protagonistin Eve muss in "Stellar Blade" die Welt vor einer feindlichen Invasion aus dem All befreien, welche die Menschen von der Erde vertrieben hat. Die Trailer zeigen spektakuläre Schwertkämpfe mit Aliens und anderen Feinden, in denen auch geschicktes Ausweichen, gut getimte Konter und im richtigen Moment ausgeführte Kombos von hoher Bedeutung für den Sieg sind. Magie-artige Skills zählen ebenfalls zum Repertoire, das sich die Heldin im Laufe des Kampagne aneignet.

"Stellar Blade" erscheint am 26. April exklusiv für PS5.