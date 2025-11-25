Stellar Blade: Kommt der Nachfolger für mehrere Plattformen?

Entwickler Shift Up wird den Nachfolger von "Stellar Blade" offenbar für mehrere Plattformen veröffentlichen. Zumindest wurde jetzt schonmal ein erster Hinweis auf diese Strategie gesichtet.

Demnach werden auf der koreanischen Website von Shift Up zusätzliche Mitarbeiter für den Nachfolger von "Stellar Blade" gesucht. Nach dortigen Angaben soll dieser das bekannte Actionkonzept auf den kommenden Hardwaregenerationen fortführen und erstmals auch für weitere Konsolen sowie für PC erscheinen.

Shift Up sagt dazu bisher offiziell nur, dass das Nachfolgeprojekt von "Stellar Blade" für verschiedene Plattformen wie Konsole und PC erscheinen wird. Warten wir also mal ab, vielleicht sind wir ja schon nach den Game Awards im Dezember schlauer.

Bereits im September hatte Shift Up über den Nachfolger zu "Stellar Blade" gesprochen. Unsere damalige Meldung zu dem Thema könnt ihr an dieser Stelle nachlesen.

"Stellar Blade" erschien am 26. April 2024 exklusiv für PS5. Die PC-Portierung folgte am 11. Juni.