Stellar Blade: Juni-Termin für die PC-Umsetzung

Sony und Shift Up haben endlich einen Erscheinungstermin für die PC-Portierung von "Stellar Blade" verkündet. Demnach müssen wir uns diesbezüglich noch bis Juni gedulden.

Konkret ist "Stellar Blade" ab 11. Juni auch für den PC erhältlich. Ein Release Date Trailer stimmt uns jetzt schonmal über zwei Minuten lang darauf ein. Simultan wird übrigens auch eine Complete Edition mit dem Hauptspiel und sämtlichen DLCs veröffentlicht.

Protagonistin Eve muss in "Stellar Blade" die Welt vor einer feindlichen Invasion aus dem All befreien, welche die Menschen von der Erde vertrieben hat. Die Trailer zeigen spektakuläre Schwertkämpfe mit Aliens und anderen Feinden, in denen auch geschicktes Ausweichen, gut getimte Konter und im richtigen Moment ausgeführte Kombos von hoher Bedeutung für den Sieg sind. Magie-artige Skills zählen ebenfalls zum Repertoire, das sich die Heldin im Laufe des Kampagne aneignet.

"Stellar Blade" erschien am 26. April 2024 exklusiv für PS5.