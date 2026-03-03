Stellar Blade: Shift Up wird beim Nachfolger auch als Publisher fungieren

Shift Up wird beim Nachfolger von "Stellar Blade" auch als Publisher fungieren. Die entsprechenden Vorbereitungen dafür laufen bereits.

Demnach stärkt Shift Up seine Kapazitäten als Multiplattform-Publisher und sucht laut Stellenausschreibungen nach Fachkräften für Lokalisierung, Marketing und PR-Arbeit. Beim ersten "Stellar Blade" hatte noch Sony Interactive Entertainment als Publisher fungiert.

Mit Blick auf den weltweiten Markt will Shift Up damit die Erfahrungen aus dem Erfolg von "Goddess of Victory: Nikke" und dem internationalen Start von "Stellar Blade" nutzen, um interne Entwicklungen künftig auf den Konsolen und dem PC eigenständig zu vertreiben. Damit erhöht Shift Up gleichzeitig seine Unabhängigkeit von Sony.

"Stellar Blade" erschien am 26. April 2024 exklusiv für PS5. Die PC-Portierung folgte am 11. Juni 2025.