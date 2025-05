Bei einer Investoren-Präsentation hat Entwickler Shift Up bestätigt, dass sich ein Nachfolger von "Stellar Blade" in der Mache befindet. Ein Releasefenster dafür nannte man gleichzeitig auch.

Demnach soll der Nachfolger von "Stellar Blade" bis spätestens Ende 2026 veröffentlicht werden. Abseits davon gibt es noch keine handfesten Informationen zu dem Projekt, aber das Wissen über dessen Existenz ist ja auch schonmal was.

Protagonistin Eve muss in "Stellar Blade" die Welt vor einer feindlichen Invasion aus dem All befreien, welche die Menschen von der Erde vertrieben hat. Die Trailer zeigen spektakuläre Schwertkämpfe mit Aliens und anderen Feinden, in denen auch geschicktes Ausweichen, gut getimte Konter und im richtigen Moment ausgeführte Kombos von hoher Bedeutung für den Sieg sind. Magie-artige Skills zählen ebenfalls zum Repertoire, das sich die Heldin im Laufe des Kampagne aneignet.

"Stellar Blade" erschien am 26. April 2024 exklusiv für PS5. Die PC-Portierung folgt am 11. Juni.