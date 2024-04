Director Yoko Taro hat jetzt in einem Interview erklärt, dass sein "Stellar Blade" besser als "NieR Automata" sei. Gründe dafür nannte er in diesem Kontext natürlich auch.

Der erste Grund dafür ist laut Toro die Qualität der Grafik auf Next-Gen-Niveau. Ausserdem seien die weiblichen Charaktere liebevoll gestaltet worden. Toro gibt aber auch zu, dass man die ganze Diskussion über Vergleiche zu "NieR Automata" vielleicht gar nicht führen würde, wenn man sich in "Stellar Blade" für einen männlichen Hauptcharakter entschieden hätte.

Protagonistin Eve muss in "Stellar Blade" die Welt vor einer feindlichen Invasion aus dem All befreien, welche die Menschen von der Erde vertrieben hat. Die Trailer zeigen spektakuläre Schwertkämpfe mit Aliens und anderen Feinden, in denen auch geschicktes Ausweichen, gut getimte Konter und im richtigen Moment ausgeführte Kombos von hoher Bedeutung für den Sieg sind. Magie-artige Skills zählen ebenfalls zum Repertoire, das sich die Heldin im Laufe des Kampagne aneignet.

"Stellar Blade" erscheint am 26. April exklusiv für PS5.