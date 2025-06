Stellar Blade: Info-Happen zum Nachfolger

Entwickler Shift Up hat in Person von Game Director Hyung-tae Kim in einem Interview erste Informationen zum Nachfolger von "Stellar Blade" verraten. Demnach möchte man diesmal besonders auf erzählerischer Ebene einiges besser machen.

Konkret mussten beim ersten Teil von "Stellar Blade" zahlreiche geplante Zwischensequenzen aus Budgetgründen gestrichen werden. Vor allem die Geschichten mehrerer Nebenfiguren und erklärende Szenen zur Hauptfigur Eve blieben dadurch unvollständig. Die Erzählung des Titels galt im Vergleich zur ausgefeilten Spielmechanik seinerzeit als Schwachpunkt. Beim Nachfolger werden diese Budgetprobleme jedoch nicht bestehen, da der Erstling bekanntlich erfolgreich war.

Protagonistin Eve muss in "Stellar Blade" die Welt vor einer feindlichen Invasion aus dem All befreien, welche die Menschen von der Erde vertrieben hat. Die Trailer zeigen spektakuläre Schwertkämpfe mit Aliens und anderen Feinden, in denen auch geschicktes Ausweichen, gut getimte Konter und im richtigen Moment ausgeführte Kombos von hoher Bedeutung für den Sieg sind. Magie-artige Skills zählen ebenfalls zum Repertoire, das sich die Heldin im Laufe des Kampagne aneignet.

"Stellar Blade" erschien am 26. April 2024 exklusiv für PS5. Die PC-Portierung folgt am 11. Juni.