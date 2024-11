Stellar Blade trifft auf NieR: Automata

"NieR: Automata" war eine grosse Inspiration für "Stellar Blade" und nun treffen die zwei Spiele mit starken Heldinnen in einer besonderen Zusammenarbeit aufeinander. Im Mittelpunkt dieser Kooperation steht Emil, ein ebenso eigentümlicher wie liebenswerter Charakter aus "NieR: Automata". Emils Shop taucht nun in der Welt von "Stellar Blade" auf und bietet im Rahmen dieser Zusammenarbeit elf unterschiedliche Spezialgegenstände an, die das Beste aus den beiden Spielen miteinander verbinden.

Zudem wird mit dem kommenden Update ein Fotomodus ins Spiel integriert, mit dem sich jeder Augenblick im Spiel festhalten lässt. Dank unterschiedlicher Filter und zahlreichen Posen lassen sich völlig neue Facetten von EVE und ihren Kameraden entdecken.

Die weiteren neuen Inhalte

Vier neue Outfits

Neues Accessoire “Symbol des Vermächtnisses”, das beim Ausrüsten das Erscheinungsbild und die Darstellung des Tachy-Modus verändert Überarbeitete Kosmetikgegenstände

Lippensynchronisations-Unterstützung für sechs weitere Sprachen (Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Portugiesisch und lateinamerikanisches Spanisch)

Auswahl von beliebigen Liedern auf dem Plattenspieler

Option "kein Pferdeschwanz" bei der Auswahl der Pferdeschwanzlänge

Überarbeitung des automatischen Zielens und der Ballistikkorrektur

*Die Updates sind ab dem 20. November verfügbar. *