Stellar Blade: Nachfolger macht Fortschritte

Entwickler Shift Up hat sich im aktuellen Quartalsbericht auch zum Nachfolger von "Stellar Blade" geäussert. Im Fokus standen dabei sowohl der Status der Fortsetzung als auch die strategische Ausrichtung der Marke.

Shift Up plant demnach, den nächsten Teil von "Stellar Blade" selbst zu veröffentlichen. Beim ersten Spiel hatte das Studio dagegen seinerzeit noch mit einem externen Publisher zusammengearbeitet. Mit dem Wechsel zu einem sogenannten First-Party-Service-Modell will man die Kontrolle über Marketing, Vertrieb und weltweite Positionierung komplett übernehmen. Dadurch soll die Marke international stärker etabliert und wirtschaftlich effizienter gesteuert werden.

Aktuell verläuft die Entwicklung des Nachfolgers von "Stellar Blade" planmässig und befindet sich laut Shift Up in einem stabilen Produktionsprozess. Weitere Informationen dazu wird es im Laufe des Jahres geben.

"Stellar Blade" erschien am 26. April 2024 exklusiv für PS5. Die PC-Portierung folgte am 11. Juni 2025.