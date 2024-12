Stellar Blade: Ab morgen wird es weihnachtlich

Ab morgen kann in "Stellar Blade" ein magisches Weihnachten erlebt werden. Xion wird dann mit warmen, festlichen Lichtern geschmückt. Ein farbenfroher Weihnachtsbaum verwandelt den einst kalten Stadtplatz in einen warmen, gemütlichen Ort. The Last Gulp wurde ebenfalls für die Feiertage geschmückt.

Die weiteren Features des weihnachtlichen "Stellar Blades"

festliche Hintergrundmusik „Dawn (Winter)“ und „Take me away“ im Lager

neues Weihnachtsminispiel

kosmetischer Gegenstand „Rudolph-Pack“ für die Drohne

Neue Kostüme und Accessoires

Kostüm „Weihnachtskleidchen“ für EVE

Kostüm „Ich bin kein Weihnachtsmann“ für Adam

Frisur „Weihnachtshelferin“

Accessoires „Schneekristallbrille“, „Kranz-Ohrringe“ und „Schlitten-Ohrringe“

Zudem wurde ein EIN/AUS-Feature für saisonale Events sowie die "NieR:Automata"-DLC-Inhalte hinzugefügt, so dass das Spiel jederzeit nach den eigenen Vorstellungen angepasst werden kann.

"Stellar Blade" erschien im April 2024 exklusiv für PlayStation 5. Das Action-Adventure des koreanischen Entwicklerstudios SHIFT UP versetzt Spieler in die Rolle der Kriegerin EVE, die versucht, die Erde von den mysteriösen Naytiba-Kreaturen zurückzuerobern, welche einst die Menschheit beinahe auslöschten. Im Verlaufe des Abenteuers wird EVE zudem mit zahlreichen Geheimnissen der Vergangenheit konfrontiert.