Stellar Blade bald für weitere Konsolen?

Das Gerücht, dass "Stellar Blade" für weitere Plattformen erscheinen wird, ist nicht neu, hat nun aber frische Nahrung bekommen. Wir fassen alle diesbezüglichen Informationen für euch zusammen.

Verantwortlich dafür ist diesmal die Q&A-Sektion im aktuellen Geschäftsbericht von Shift Up. Darin hebt das koreanische Studio zunächst nochmal den kommerziellen Erfolg von "Stellar Blade" hervor. Zudem erklärt man, dass im Laufe dieses Jahres das Publikum des Spiels über PS5 und PC hinaus erweitert werden soll - dies könnte baldige Umsetzungen für Xbox Series X und/oder Switch 2 bedeuten. Zudem möchte man natürlich die Arbeiten am bereits bestätigten Nachfolger weiter vorantreiben und dessen Erfolg wäre ja mit einer breiteren Spielerschaft des Erstlings ebenfalls wahrscheinlicher.

Bereits im vergangenen Nachfolger gab es Hinweise darauf, dass der Nachfolger von "Stellar Blade" für mehrere Plattformen erscheinen könnte. Unsere damalige News zu dem Thema findet ihr an dieser Stelle.

"Stellar Blade" erschien am 26. April 2024 exklusiv für PS5. Die PC-Portierung folgte am 11. Juni 2025.