Entwickler Shift Up hat "Stellar Blade" für weitere Plattformen in Aussicht gestellt. Die grundsätzliche Idee dahinter erklärte man gleichzeitig auch.

So sagte Shift Up bei der Vorstellung der jüngsten Geschäftszahlen, dass man "Stellar Blade" noch mehr Menschen als bisher schon zugänglich machen will. Ausserdem plant man diverse Promo- und Marketingaktionen, um die Reichweite der Marke zu vergrössern und natürlich auch die Verkaufszahlen zu steigern. Konkrete Umsetzungen des Action-Adventures wurden in diesem Zusammenhang aber noch nicht in Aussicht gestellt.

Schon im Juni gab es Gerüchte über eine eventuelle Switch-2-Umsetzung von "Stellar Blade". Unsere damalige Meldung zu dem Thema könnt ihr an dieser Stelle nachlesen.

"Stellar Blade" erschien am 26. April 2024 exklusiv für PS5. Die PC-Portierung folgt am 11. Juni.