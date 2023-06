Stellaris Nexus angekündigt

Paradox Interactive hat heute in Zusammenarbeit mit dem Entwickler Whatboy Games "Stellaris Nexus" vorgestellt. Dabei handelt es sich um ein rundenbasiertes 4X-Social-Strategiespiel im "Stellaris"-Universum das im Rahmen der Paradox Arc Publishing Initiative veröffentlicht wird. In Stellaris Nexus, das in etwa 60 Minuten abgeschlossen werden kann, können die Spieler das Universum erkunden, Allianzen schmieden oder die Galaxie mit ihren Freunden erobern. Eine kostenlose Demo von "Stellaris Nexus" wird ab dem 19. Juni im Steam Next Fest erscheinen. Das Spiel selbst wird noch in diesem Jahr im Early Access starten.

Nach dem Fall des herrschenden Tzynn-Imperiums ist der Sitz aller galaktischen Macht, bekannt als NEXUS, leer geblieben. In jeder Runde beeinflussen die Spieler die Galaxie durch Edikte mit dem Ziel, dass der Herrscher ihres Reiches den Thron besteigt. Die Spieler können die Kontrolle über Planeten durch militärische Macht oder friedliche diplomatische Annexion übernehmen. Dann errichten sie Gebäude, um Ressourcen für ihre weitere Expansion bereitzustellen.

"Stellaris Nexus" ist vollgepackt mit strategischen Entscheidungen und grossen Weltraumschlachten, wie sie für die Franchise typisch sind. Erkundung, Konstruktion, Diplomatie, Spionage, Handel, Forschung und kultureller Einfluss stehen den Spielern zur Verfügung, während sie mit ihren Freunden um die galaktische Vorherrschaft kämpfen. Die Spieler können sich mit bis zu fünf Freunden zusammentun oder über das skillbasierte Matchmaking online Allianzen bilden, Kriege führen, sich gegenseitig betrügen und um den galaktischen Thron kämpfen.