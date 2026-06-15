Stellaris: Nomads-Erweiterung erschienen

Paradox Interactive hat heute die Erweiterung "Nomads" sowie das kostenlose Update 4.4 Pegasus für "Stellaris". Beide Inhalte sind ab sofort für PC erhältlich.

Das Motto von "Nomads" ist es, keine Grenzen zu errichten und keinen Anspruch auf Welten zu erheben. In der Erweiterung reist ihr in einem aufrüstbaren Archeschiff durch die Galaxie. Zum Vergrössern eures Imperiums errichtet ihr interstellare Handelsrouten. Durch das Vergeben und Annehmen von Aufträgen verdient ihr euch Gunst, Ressourcen und Einfluss.

Zeitgleich erscheint das Update 4.4 Pegasus, das für euch kostenlos verfügbar ist. Es ermöglicht euch, an laufenden Kriegen teilzunehmen und diese wieder zu verlassen. Zudem bietet es ein verbessertes Auftragssystem, eine erweiterte Auftrags-Auswahl, eine überarbeitete Benutzeroberfläche für das Situationsprotokoll, Leistungsverbesserungen und Fehlerbehebungen.