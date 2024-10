Stellaris: Grand Archive im Release-Trailer

Paradox Interactive hat heute "Grand Archive", das neue Story Pack für sein Science-Fiction-Strategiespiel "Stellaris" veröffentlicht. Das Story-Pack, in Zusammenarbeit mit Abrakam entwickelt, erweitert das Spiel um das "Grosse Archiv", eine neue Megastruktur, in der Schätze aus der ganzen Galaxie erforscht und ausgestellt werden können. Zum Grossen Archiv gehört auch das Vivarium, in dem Kreaturen seziert und erforscht werden können, um an Ressourcen zu gelangen oder nützliches genetisches Material zu gewinnen. "Grand Archive" enthält ausserdem zwei neue tödliche Formen der Weltraumfauna, zwei neue Ursprünge und eine neue Mid-Game-Krise sowie weitere Features.

Dieses neue Story-Pack bildet den Abschluss von "Stellaris" Season 08, welches die drei in diesem Jahr veröffentlichten Erweiterungen für "Stellaris" sowie das exklusive Portrait "Rick the Cube" enthält. Es ist auch Teil der Expansion-Subscription, die gegen eine monatliche Gebühr alle zusätzlichen Inhalte für Stellaris enthält. "Grand Archive" wird zusammen mit dem kostenlosen Update 3.14 "Circinus" veröffentlicht.