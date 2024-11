Stick it to the Stickman verschoben

Auch "Stick it to the Stickman" wird leider nicht mehr in diesem Jahr erscheinen. Das musste Devolver Digital jetzt verkünden.

Neues Releasefenster für "Stick it to the Stickman" ist demnach das nächste Jahr. Einen konkreten Grund für die Verschiebung erfahren wir gleichzeitig leider nicht.

Bei "Stick it to the Stickman" handelt es sich um ein Büro-zerstörendes Roguelike-Kampfspiel, welches sich unter anderem durch physikbasierte Kämpfe, grosse Mengen an Kaffee und bewaffnete Fürze auszeichnet. Wir prügeln uns darin den Weg durch willfährige Mitarbeiter, das untere mittlere Management und brutale Chefs frei und lernen auf dem Weg zum CEO der schlimmsten Firma Amerikas weitere mächtige "Geschäftstechniken" kennen.

"Stick it to the Stickman" ist für den PC in Entwicklung.