Sticky Business: Erweiterung vorgestellt

Publisher Assemble Entertainment und das deutsche Entwicklerstudio Spellgarden Games haben einen DLC für "Sticky Business" angekündigt. Bewegte Bilder dazu zeigte man in Form eines Trailers ebenfalls.

Demnach wird die "Seaside Tales"-Erweiterung für "Sticky Business" irgendwann im weiteren Jahresverlauf veröffentlicht. In besagtem DLC dreht sich alles um das Leben an der Küste. Wir entdecken darin zehn neue Kundengeschichten, die uns in kleine Hafenstädte, nostalgische Strandurlaube, gemütliche Cafés am Meer, Scout Camps, Surf Wettbewerbe, wilde Piraten Conventions und sogar zu geheimnisvollen Leuchtturm Romanzen führen.

Beim Gestalten wird es ebenfalls maritim: Mit 113 weiteren Stickern, 39 Farbvarianten, acht Goodies und sechs Glitzerpapieren können wir unsere Pakete noch persönlicher, bunter und sommerlicher machen. Dazu kommen zehn Charakterporträts und acht finale Bilder, welche die neuen Geschichten liebevoll abrunden.

Einen Trailer zur kommenden "Seaside Tales"-Erweiterung für "Sticky Business" gibt es schon jetzt zu sehen. Darin stellt man uns 45 Sekunden lang die neuen Inhalte vor.

"Sticky Business" ist für PS5, Xbox Series X, Switch und den PC erhältlich.