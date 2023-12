Sticky Business: Erste Erweiterung erschienen

Publisher Assemble Entertainment und das deutsche Entwicklerstudio Spellgarden Games erinnern uns daran, dass der erste DLC für "Sticky Business" mittlerweile verfügbar ist. Ein neuer Trailer zu "Plan With Me" (richtig, so heisst das gute Stück) begleitet die freudige Nachricht.

Sticker-Fans weltweit haben mit "Plan With Me" für "Sticky Business" die Möglichkeit, ihre Sammlung mit über 100 thematischen Kreationen, zehn neuen, herzergreifenden Geschichten, zusätzlichen Effekten und vielem mehr zu ergänzen, das sich rund um das Büroleben dreht. "Plan With Me" ist zum Preis von 3,99 Euro erhältlich.

In "Sticky Business" können aus Hunderten Sticker-Vorlagen Sets kreiert, verpackt und an Kunden verschickt werden. Egal, ob Katzen-Sticker, Dinos, Hexen, Tiere, Gefühle oder Farben - bei Sticky Business sind der Kreativität keinerlei Grenzen gesetzt. Mit Glitzer- oder Hologramm-Effekten können die Sticker zudem noch aussergewöhnlicher verziert werden. Kunden besuchen den Sticker-Shop, um Bestellungen aufzugeben und ihre Geschichte zu erzählen. Neben den kreativen Sticker-Kreationen können auch die Verpackungen individuell gestaltet werden, um die Kunden noch glücklicher zu machen.

"Sticky Business" erschien am 17. Juli für den PC.