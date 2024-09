Kooperation von Sticky Business & Among Us

Publisher Assemble Entertainment und das deutsche Entwicklerstudio Spellgarden Games kündigen eine Zusammenarbeit von "Sticky Business" und "Among Us" an. Was das bedeutet, verrät man gleichzeitig auch.

Am 26. September erscheint demnach das kostenlose "Among Us"-Update für die Sticker Simulation "Sticky Business" auf dem PC. Nintendos Switch wird später versorgt. Enthalten sind viele neue Sticker und Farbvarianten, welche die Welt von "Among Us" in "Sticky Business" einbinden. Spieler können dabei aus einer Vielzahl von einzigartigen Stickern wählen, um ihre Kreationen individuell zu gestalten.

Der Shop in "Sticky Business" erhält dabei ein umfangreiches Update mit einer bunten Auswahl an "Among Us"-Stickern. Das kostenlose Update enthält 60 einzigartige Sticker, darunter Crewmates, Hüte und ikonische Items wie der Notfallknopf. Zudem stehen satte 270 Farbvarianten zur Auswahl, die eine noch individuellere Gestaltung im Stil von "Among Us" ermöglichen.

"Sticky Business" ist für Switch und den PC erhältlich.