Dokumentation zu Still Wakes the Deep

The Chinese Room und Secret Mode verkünden die Zusammenarbeit mit Starkomponist Jason Graves für die musikalische Untermalung von "Still Wakes the Deep". Diesbezügliche Einblicke gewährt uns eine Dokumentaiton.

Hier gibt es über fünf Minuten lang Einblicke in die Musik von "Still Wakes the Deep". Statements der Künstler sowie dazu passendes Gameplay bekommen wir ebenfalls zu sehen.

Jason Graves komponiert bereits seit über 20 Jahren Soundtracks für Videospiele und hat schon die Musik für Serien wie "Tomb Raider", "Far Cry" und "Moss" beigesteuert. Zu seinen Referenzen im Bereich Horror gehören die "Dead Space"-Reihe, "Until Dawn" und "The Dark Pictures Anthology".

Um die Stimmung und den Klang von "Still Wakes the Deep" zu unterstreichen, hat Graves ein Instrument speziell für den Score des Spiels in Auftrag gegeben. Dieses, „The Rig“ genannte, metallische Klanggebilde hat die Form einer Bohrinsel und wird verwendet, um die bedrohlichen, metallischen Klänge zu erzeugen, welche den Soundtrack des Spiels durchdringen. Um den Klangkörper zu vervollständigen, setzte Graves zudem einen Moog Model D Synthesizer ein, welcher in Kombination mit The Rig eine weitere Ebene des Unheimlichen schafft.

"Still Wakes the Deep" erscheint im nächsten Jahr für PS5, Xbox Series X und den PC.