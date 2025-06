Story-Erweiterung für Still Wakes the Deep vorgestellt

Entwickler The Chinese Room hat einen Story-DLC für "Still Wakes the Deep" enthüllt. Dieser erscheint bereits in der nächsten Woche.

Besagte Story-Erweiterung für "Still Wakes the Deep" heisst "Siren's Rest" und hat einen Umfang von eineinhalb bis zwei Stunden. Sie wird bereits am 18. Juni erscheinen und wird uns schon jetzt über eineinhalb Minuten lang mit einem Trailer vorgestellt.

In "Still Wakes the Deep" kämpfst du auf einer Bohrinsel ums Überleben. Dies dürfte besonders erzählerisch spannend werden, da sich Entwickler The Chinese Room bereits mit Spielen wie "Amnesia: A Machine for Pigs", "Everybody's Gone to the Rapture" und "Dear Esther" einen Namen gemacht hat.

"Still Wakes the Deep" ist seit 18. Juni 2024 für PS5, Xbox Series X und den PC verfügbar.