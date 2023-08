Video zu Still Wakes the Deep

Abseits des formalen Ankündigungstrailers gab es bisher noch nicht wirklich etwas von "Still Wakes the Deep" zu sehen. Das hat sich nun durch ein neues Video geändert.

So zeigt uns The Chinese Room in einer knapp sieben Minuten langen Dokumentation, wie die Spielwelt von "Still Wakes the Deep" entsteht. Ergänzende bzw. erklärende Kommentare der dafür verantwortlichen Entwickler gibt es selbstverständlich obendrauf.

"Still Wakes the Deep" wird im Laufe des nächsten Jahres für PS5, Xbox Series X und den PC veröffentlicht.