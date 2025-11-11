Storm Lancers auch für Switch 2 & PC

Nachdem die Switch-Version im September als Shadow Drop erschien, hat ProbablyMonsters jetzt einen Termin für die PC- und Switch-2-Umsetzungen von "Storm Lancers" verkündet. Demnach müssen wir uns diesbezüglich auch gar nicht mehr lange gedulden.

So ist "Storm Lancers" ab 9. Dezember auch für Switch 2 und den PC erhältlich. Auf der Switch war es ja schon am 12. September soweit.

Eine Demo erscheint zudem schon am 25. November für sämtliche Plattformen. Die Fassungen für Switch 2 und PC unterstützen HDR, laufen mit flüssigen 60 Bildern pro Sekunde und ermöglichen Online-Spielgruppen per Nintendo GameShare bzw. Steam Remote Play Together.

Mit der Switch 2 können wir Nintendo GameShare auch nutzen, um uns lokal oder online mit Freunden und Familienmitgliedern zusammenzuschliessen - auch dann, wenn der andere Nutzer "Storm Lancers" gar nicht besitzt. Inhaber der Switch-Version können den Titel auf der Switch 2 ohne Zusatzkosten herunterladen. Bestehende Spielstände lassen sich übertragen, wodurch man nahtlos dort weiterspielen kann, wo man aufgehört hat.