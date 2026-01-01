Einstufung für Story of Seasons: Grand Bazaar für PlayStation und Xbox Series in Taiwan

Das derzeit für die zwei Switch Konsolen und PC verfügbare "Story of Seasons: Grand Bazaar" hat eine Einstufung von dem Taiwan Digital Game Rating Committee für PlayStation 5 und Xbox Series bekommen. Eine offizielle Ankündigung hat es bisher jedoch nicht gegeben, weswegen dieser Schritt zwar als Indiz für eine baldige Ankündigung gesehen werden kann, allerdings keine Garantie bedeutet.

Über Story of Seasons: Grand Bazaar

"Baue deine Farm in Brisendorf und hauche dem einst berühmten Basar neues Leben ein. Richte deinen Stand ein, um Erzeugnisse und Güter von den Feldern und Tieren zu verkaufen, die du auf deiner Farm züchtest. Triff charmante Bürger, mit denen du dich anfreunden und Beziehungen eingehen kannst, während du der eng verbundenen Gemeinschaft hilfst zu wachsen.

Atme die frische Alpenluft ein!

Beginne dein neues idyllisches Leben auf einer Farm und geniesse den täglichen Rhythmus der ländlichen Lebensweise. Baue eine Vielfalt an Feldfrüchten an und kümmere dich um niedliche Tiere in der malerischen Bergsiedlung Brisendorf.

Steige zum Erfolg auf beim wöchentlichen Basar

Verkaufe die Erzeugnisse und Güter deiner Farm auf dem lebhaften wöchentlichen Basar. Passe deinen Stand an und übernimm den Verkauf, um für Aufregung zu sorgen, die Gewinne zu steigern und dem Grossbasar von Brisendorf wieder zu Ansehen zu verhelfen.

Ein luftiges neues Leben

Mache dir die Kraft des Windes zunutze! Treibe mithilfe einer Brise und deinem Gleiter mühelos durch die Stadt und nutze Windmühlen, um von diesen Windstössen zu profitieren und neue Güter zu erschaffen, die du auf dem Basar verkaufen kannst.

Liebe liegt in der Luft

Triff die geschätzte Gemeinschaft von Brisendorf; eine bunte Mischung an Charakteren, von freundlichen Bürgern bis zu magischen Naturgeistern. Schliesse Freundschaften, verliebe dich und gründe vielleicht eine Familie mit einem der zwölf bezaubernden Individuen, die bereit sind, dieses neue Kapitel mit dir aufzuschlagen."