Japanischer Übersichtstrailer zu Story of Seasons: Der Grossbasar

Marvelous präsentiert einen ausführlichen japanischen Übersichtstrailer zu "Story of Seasons: Der Grossbasar". Diesen solltet ihr euch unbedingt ansehen.

Hier wird uns nämlich fast fünfeinhalb Minuten lang gezeigt, was inhaltlich von "Story of Seasons: Der Grossbasar" zu erwarten ist. Der Fokus liegt dabei auf dem Gameplay, welches uns in ausgesprochen bunten Bildern nähergebracht wird.

Bei "Story of Seasons: Der Grossbasar" handelt es sich um ein Remake von "Harvest Moon DS: Grand Bazaar", das im Jahr 2008 erschien. Es spielt in der Bergsiedlung Brisendorf, wo wir eine Farm bewirtschaften und Waren auf dem wöchentlichen Basar verkaufen, um dem Ort zu frischem Glanz zu verhelfen.

"Story of Seasons: Der Grossbasar" erscheint am 27. August für Switch, Switch 2 und den PC.