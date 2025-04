Story of Seasons: Der Grossbasar im neuen Trailer

Inspiriert vom klassischen Handheld-Titel soll "Story of Seasons: Der Grossbasar" das Original in vieler Hinsicht erweitern und verbessern. Die Welt ist dank neuer Grafik, Charaktere, einer erweiterten Geschichte und vollständiger Sprachausgabe in den Story-Events – eine Premiere für die Serie – grösser und lebendiger als je zuvor.

Nutzt das einzigartige Wetter von Zephyr Town und lasst den Wind eure Reise- und Farmarbeiten zum Kinderspiel machen!

"Story of Seasons: Der Grossbasar" soll am 27. August 2025 für Nintendo und Nintendo Switch 2 erscheinen