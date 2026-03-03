Story of Seasons: Grand Bazaar auch für PS5 & Xbox Series X

Marvelous hat Umsetzungen von "Story of Seasons: Grand Bazaar" für PS5 und Xbox Series X in Aussicht gestellt. Einen Erscheinungstermin dafür gibt es bereits.

So wird "Story of Seasons: Grand Bazaar" ab 28. Mai auch für die aktuellsten Konsolen von Sony und Microsoft erhältlich sein. Über Unterschiede zu den übrigen Versionen ist bisher noch nichts bekannt. Dafür bekommen wir jetzt bereits einen Release Date Trailer gezeigt, der über zwei Minuten lang Lust auf mehr macht.

Schon im Januar gab es Gerüchte, dass "Story of Seasons: Grand Bazaar" für PS5 und Xbox Series X umgesetzt werden könnte. Unsere damalige News zu dem Thema findet ihr an dieser Stelle.

"Story of Seasons: Grand Bazaar" erschien bereits am 27. August 2025 für Switch, Switch 2 und den PC.