Stranger Than Heaven: Neues In-Game-Material

Wie im Vorfeld angekündigt, wurde beim gestrigen Xbox Partner Preview tatsächlich frisches In-Game-Material aus "Stranger Than Heaven" gezeigt. Weitere Informationen zu dem kommenden Action-Adventure wurden auch in Aussicht gestellt.

So wurden uns etwas mehr als zwei Minuten lang neue Szenen aus "Stranger Than Heaven" gezeigt. Diese hoben primär hervor, dass das Action-Adventure in fünf verschiedenen Zeitepochen spielt. Konkret ist man hier nämlich in in fünf unterschiedlichen japanischen Städten angesiedelt und deckt die historischen Epochen von 1915 bis 1965 ab.

Zudem wurden weitere Details zu "Stranger Than Heaven" versprochen. Diese werden wir in einer separaten Präsentation am 7. Mai um ein Uhr nachts erfahren.

"Stranger Than Heaven" ist für PS5, Xbox Series X und den PC in Entwicklung, hat aber bisher noch keinen Erscheinungstermin.