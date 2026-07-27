Stranger Than Heaven: Flotter Gameplay-Trailer

Publisher Sega und Entwickler RGG Studio versorgen uns mit einem neuen Gameplay-Trailer zu "Stranger Than Heaven". Diesen wollen wir euch selbstverständlich nicht vorenthalten.

Hier wird das Kampfsystem von "Stranger Than Heaven" genauer thematisiert. Dabei setzt man überwiegend auf flotte In-Game-Sequenzen. Praktischer Nebeneffekt ist, dass wir in diesem Zusammenhang auch die unterschiedlichen Epochen des Action-Adventures zu sehen bekommen.

Das jüngste Lebenszeichen von "Stranger Than Heaven" hatte es zuvor beim Summer Game Fest im Juni gegeben. Damals war ebenfalls ein neuer Trailer veröffentlicht worden. Unsere Meldung zu dem Thema könnt ihr an dieser Stelle nachlesen.

"Stranger Than Heaven" erscheint am 15. Januar 2027 für PS5, Xbox Series X und den PC.