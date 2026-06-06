Stranger than Heaven: Rap-Legende Tupac Shakur wird Charakter

Im Rahmen des Summer Game Fest 2026 haben SEGA of America und RGG Studio neue Mitglieder der Besetzung für das Action-Adventure "Stranger than Heaven" vorgestellt. Dort erfahrt ihr, dass der Hip-Hop-Künstler Tupac sowie die Schauspieler Takashi Ukaji, Yasukaze Motomiya, Takaya Kuroda und Kohei Tsuji (Nippon no Shacho) mit dabei sind. Das Spiel soll am 15. Januar 2027 weltweit veröffentlicht werden.

Nach der Vorstellung des Trailers betrat Masayoshi Yokoyama, Leiter von Studio RGG, die Bühne, um das Erscheinungsdatum des Spiels offiziell zu bestätigen. Später kam Snoop Dogg zu Yokoyama dazu und ging auf die Einbindung von Tupac in das Spiel als neuer Charakter namens Amaru ein. Snoop Dogg verkörpert im Spiel den Charakter von Orpheus und hat ausserdem gemeinsam mit Satoshi Fujihara, Ado und Tori Kelly, die ebenfalls Charaktere darstellen, zum offiziellen Titelsong des Spiels beigetragen.

Die Darstellung des Charakters Amaru durch Tupac in "Stranger than Heaven" erfolgt mit Genehmigung und unter ständiger Aufsicht des mit seinem Nachlass betrauten Unternehmens, Amaru Entertainment. RGG Studio und Amaru Entertainment gehen bei dieser Einbindung mit dem grössten Respekt für sein Vermächtnis vor und gestalten jeden Aspekt in enger Zusammenarbeit und ohne Einsatz von KI, einschliesslich seines Charakterdesigns, das auf Archivaufnahmen und Fotos basiert. Weitere Details zu seiner Rolle werden zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben.

"Stranger than Heaven" wird für Xbox Series X|S, PC und Playstation 5 verfügbar sein.