Stranger Than Heaven hat ein Releasefenster

Wie angekündigt, haben Publisher Sega und Entwickler Ryu Ga Gotoku Studio neues Material aus "Stranger Than Heaven" veröffentlicht. Ein Releasefenster für das kommend Action-Adventure hat man in diesem Zusammenhang auch verraten.

Hier wird uns fast fünf Minuten lang gezeigt, was von "Stranger Than Heaven" zu erwarten ist. Dabei lernen wir etwa die Spielwelt kennen, bekommen Einblicke in die Story geboten und das Kampfsystem gezeigt. Mit einzelnen Charakteren machen wir ebenfalls Bekanntschaft und können dabei dem Soundtrack des Titels lauschen.

Bereits im März hatte Sega bei einem Xbox Partner Preview neues In-Game-Material aus "Stranger Than Heaven" veröffentlicht und weitere Informationen für Mai in Aussicht gestellt. Unsere damalige News zu dem Thema findet ihr an dieser Stelle.

"Stranger Than Heaven" erscheint im Winter für PS5, Xbox Series X und den PC.